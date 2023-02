​Bispo português reintegrou padre condenado no estrangeiro por abuso de menores

Alguns anos depois do fim do processo penal nesse país, o padre voltou para Portugal e “desenvolveu contactos com o bispo local” para que fosse reintegrado na vida diocesana.

“ Sacerdote nesse país, foi preso por atividade sexual inadequada e ilegal com dois rapazinhos da paróquia de 11 e 13 anos . Declarando-se culpado, foi condenado com pena suspensa, sob compromisso de prestar serviço comunitário e se registar como agressor sexual”, disse Júlia Garraio.

A especialista identificou o sacerdote como "Padre F", nascido na década de 40 do século XX, tendo emigrado com a família para um país estrangeiro, que não foi identificado.

Pelo menos três queixas contra padre "bem relacionado"

Noutra intervenção, a historiadora Rita Almeida Carvalho, que também acedeu aos arquivos da Igreja, deu conta de outro sacerdote, desta vez identificado como "Padre P", que, no âmbito da comissão, foi identificado em pelo menos três queixas distintas, sendo a mais recente datada já da terceira década do século XXI, ou seja, entre 2020 e 2023.

“Todas [as vítimas] identificam explicitamente o nome do abusador e o tipo de abusos: masturbação do próprio e do abusado, toques, sexo oral, penetração e outros atos de natureza sexual de extrema violência”, explicou, acrescentando que estes atos aconteciam no âmbito de ações designadas como “exercícios de autoconfiança”.

Rita Almeida Carvalho referiu ainda que “o Padre P possuía um perfil sociocultural elevado e relacionava-se com figuras públicas e membros destacados de dois movimentos católicos considerados, do ponto de vista teológico, dos mais conservadores”.

A historiadora adianta que um outro padre também pertencente a um desses movimentos católicos “foi denunciado à comissão independente como abusador de menores”.

Sobre o número de vítimas do "Padre P", Rita Almeida Carvalho assegura que, além das três denúncias feitas à comissão, terão existido mais vítimas, dado que as idades dos denunciantes que falaram à comissão não coincidem com as datas das vítimas identificadas em processos que ficaram registados nos arquivos da igreja.