Abusos sexuais. Houve "distanciamento e alheamento" do topo da hierarquia da Igreja

O "distanciamento e alheamento" do topo da hierarquia da Igreja Católica portuguesa "contrastam" com "intensidade e gravidade" dos testemunhos, refere a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças, na apresentação do relatório final, esta segunda-feira, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa.

A Comissão Independente entrevistou bispos das dioceses portuguesas e outros superiores de instituições religiosas e constatou “distanciamento” em relação à crise dos abusos.

Há um “contraste entre o fluxo dos testemunhos que recebemos das vítimas com a revelação de um certo distanciamento e desconhecimento desse mesmo terreno por parte do topo da hierarquia”, foi apontado na apresentação do relatório.

Como se explica? “Jogar à defesa com medo de uma acusação de ocultação? Uma defesa inequívoca de uma posição clericalista e da reputação da Igreja, ou terá sido o momento da realização das entrevistas, no arranque dos trabalhos?”, questiona Ana Nunes de Almeida.

“Houve um momento em que a evidência deste problema tornou-se irrefutável e irreversível", considera a Comissão Independente.

Ana Nunes de Almeida destaca que “a Igreja não fala a uma só voz” e há “uma diversidade interna no seio do topo da hierarquia” que se pode explicar pela “presença ou ausência de mulheres” nas suas estruturas.