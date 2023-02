Abusos na Igreja. Vaticano diz que relatório “não é o fim, mas o início de algo”

VEJA TAMBÉM:

O padre jesuíta Hans Zollner, membro da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores, e um dos maiores especialistas no campo da proteção contra o abuso sexual, insiste que as instituições religiosas devem trabalhar para que estes casos nunca se repitam.

Zollner esteve presente, esta segunda-feira na Fundação Calouste de Gulbenkian, na apresentação dos resultados da Comissão Independente para a investigação dos casos de abusos sexuais no seio da Igreja Católica e aos jornalistas defendeu que está nas mãos da instituição assumir o compromisso de proteger as vítimas.

"O escutar, o preocuparmo-nos com as vítimas e as suas famílias, pelas escolas e paróquias, é parte do ministério da Igreja", começou por dizer.



O padre Hans Zollner quer acreditar que "isto não é o fim, mas o início de algo".

O mesmo membro da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores recomedou que, primeiro, se ouçam as vítimas. "Temos agora um certo número de pessoas que foram ouvidas, que responderam ao questionário, mas não é o fim. Haverá mais vítimas se apresentarão. Então, continue a ouvir", defendeu.