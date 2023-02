Abusos na Igreja. Radiografia das vítimas e dos abusadores

Olhando para quando e em que pontos do país é que os abusos aconteceram, a comissão concluiu que o pico de abusos decorreu nas décadas de 60, 70 e 80, um pouco por todo o território nacional, com destaque para Lisboa, Porto, Coimbra, Santarém e ilhas.

Esta especialista especificou que 52,7% das vítimas são do sexo masculino e 42,3% mulheres. Ana Nunes de Almeira destaca que, em Portugal, o número de vítimas mulheres é "incomparavelmente superior" a outros países.

Ana Nunes de Almeida referiu ainda que a maior parte dos abusos ocorre entre os 10 e os 14 anos de idade, com média nos 11,2 anos, que é "ligeiramente inferior nas raparigas e superior nos rapazes".

De acordo com a socióloga Ana Nunes de Almeida, a maioria das vítimas (58,6%) vivia com os pais, um quarto das vítimas em instituições e 7,8% vivia em "arranjos monoparentais, sobretudo maternos".

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Menores na Igreja Católica Portuguesa traçou um perfil das vítimas e dos abusadores, no relatório apresentado esta segunda-feira, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa.

Quanto aos abusadores, a esmagadora maioria (97%) é do sexo masculino, 77% são sacerdotes e quase metade (47%) são relações próximas da criança.

Após os abusos, mais de metade das vítimas (52%) só falaram sobre o sucedido, em média, 10 anos depois. Os homens relatam sobretudo ao cônjuge e aos amigos, as mulheres contam à família e aos ascendentes. Cerca de 40% das vítimas (43%) falou pela primeira vez sobre abusos de que foi alvo à comissão, 77% nunca apresentou queixa à Igreja e somente 4% avançaram com uma queixa judicial.

Sobre os abusos, os especialistas referem que mais de metade das vítimas (57,2%) foi abusada mais do que uma vez e para 27,5% os abusos prolongaram-se por mais de um ano. Os rapazes foram vítimas de abusos mais invasivos - sexo anal, manipulação de órgãos sexuais e masturbação -, enquanto que os abusos perante as raparigas traduziram-se por insinuação.

Vítima no centro do estudo

Na apresentação do documento, a assistente social, formada em Terapia Familiar, Filipa Tavares, explicou que a metodologia do estudo, em que se procurou uma visão quantitativa e qualitativa, colocou no centro a vítima.

“Decidimos colocar no centro do estudo a vítima, dar-lhe voz e tornando-a protagonista que interessava aprofundar e interpretar. Não foi uma análise institucional ou a experiência dos abusadores”, destacou.

Através do inquérito disponibilizado online foram recebidas 564 respostas, tendo sido validadas 512.

Já a linha telefónica recebeu 355 chamadas e 102 resultaram em preenchimentos de inquérito.

Neste contexto, foram realizadas 34 entrevistas pessoais a vítimas diretas, e outras 17 a testemunhas que souberam de casos.

Nesta intervenção, Filipa Tavares, adiantou que 51 pessoas pediram para ser recebidos pela Comissão Independente.

“Arquivos históricos da Igreja foram abertos a um grupo de investigadores pela primeira vez”, destacou, acrescentando tratar-se de trabalho “pioneiro” que se prolongou durante três meses.