Abusos na Igreja. Pelo menos 4.815 vítimas e 512 testemunhos validados pela Comissão Independente

A Comissão Independente validou um total 512 testemunhos de abuso sexual na Igreja Católica nas últimas décadas. O número foi avançado por Pedro Strecht, coordenador desta comissão, na apresentação do relatório final, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa.

O pedopsiquiatra revelou que "foram recebidos um total de 564 [testemunhos]. Estes testemunhos, como depois iremos explicar com toda a cautela, permitem chegar a uma rede de vítimas muito mais extensa, calculada num número mínimo de 4.815 vítimas", adiantou.

Segundo o Pedro Strecht, coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal, a atual média de idades das vítimas é de 52 anos, destacando, no entanto, que 20,2% da amostra tem atualmente menos de 40 anos.

A maioria das vítímas é do sexo masculino (52%) e 47% do sexo feminino. Pedro Strecht revelou ainda que há denúncias de casos ocorridos em todos os distritos.

"Contactaram-nos, em cerca de 85% dos casos, pessoas residentes em Portugal mas também emigradas Europa, América e África", detalhou também.



Ainda de acordo com os dados agora apresentados, as vítimas tinham, em média, 11,2 anos quando começaram a ser abusadas. Pedro Strecht revelou ainda que "não é possível quantificar o número total de crimes, porque a maioria das crianças foi abusada mais do que uma vez".

Foram também identificados os locais mais comuns onde ocorreram os abusos: seminários, colégio internos e lares de acolhimento, confessionário, sacristia e na casa do pároco.

O relatório final está a ser apresentado na Fundação Gulbenkian, em Lisboa.