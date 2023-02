Custo do altar-palco da JMJ baixa de 4,2 milhões para 2,9 milhões de euros

A estrutura foi reduzida de nove para quatro metros de altura. Na prática, trata-se de uma redução de cerca de 30% no preço do altar-palco onde o Papa Francisco fará a missa de encerramento do evento.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa anunciou, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que o custo do altar-palco da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), situado no Parque Tejo, vai passar de 4,2 para 2,9 milhões de euros.

"Foram dias de trabalho árduo e contínuo, mas conseguimos", declarou o autarca da capital aos jornalistas, em referência à série de reuniões entre os envolvidos na organização da Jornada para reduzir os custos do evento religioso, que terá lugar em Lisboa na primeira semana de agosto.



Os custos com a JMJ Lisboa têm estado envoltos em polémica, depois de ter sido noticiado que a construção do altar-palco no principal espaço do evento, o Parque Tejo, foi adjudicada pelo município de Lisboa, por ajuste direto, à Mota-Engil por 4,24 milhões de euros (mais IVA), somando-se a esse valor 1,06 milhões de euros para as fundações indiretas da cobertura.

Nos Paços do Concelho, Moedas indicou hoje que, depois de revisto o caderno de encargos do altar-palco que será instalado no Parque Tejo-Trancão (e que permanecerá depois do evento), a infraestrutura vai passar de 5 mil metros quadrados para 3.250, enquanto a sua capacidade foi alterada de 2 mil para 1.240 pessoas e a altura foi reduzida de nove para quatro metros.



O Parque Eduardo VII, onde irá decorrer a missa de abertura, o acolhimento ao Papa e a Via-Sacra, terá outro palco, que será retirado no final da Jornada. Este palco tinha um custo previsto de até dois milhões de euros, mas deverá agora fixar-se em menos de meio millhão de euros pagos pela Igreja. Segundo Moedas, será uma “estrutura muito leve” cujo custo “poderá ascender aos 450 mil euros”.



[atualizado às 13h09]