“Sabemos mais da guerra do que da paz”

As Jornadas de Teologia debateram, nos últimos dias, no Porto, a teologia da paz perante os fenómenos de violência.

Em declarações à Renascença, o vice-diretor da Faculdade de Teologia na Católica do Porto, padre Abel Canavarro, explicou as razões que levaram a organização a refletir sobre o tema.



“A paz é um desejo, mas parece que sabemos todos mais o que é a guerra do que de facto é a paz. Portanto, o objetivo foi refletir e trazer pessoas dos vários campos do saber”, reforça.

O sacerdote da diocese de Vila Real lembra que as Jornadas contaram “também com o lado testemunhal, sobretudo um padre e um monge da Ucrânia que nos relataram o que fazem, e explicaram também como vão ajudando”.

O padre Abel Canavarro não esquece que os dois convidados “estão mais identificados com uma das partes do conflito”, mas reforça que o “essencial, o mais importante é unirmo-nos em oração, é rezarmos”.

“É fundamental fazer um exercício de memória para que as novas gerações não caiam no mesmo erro”, diz o sacerdote, sublinhando a importância dada pelas Jornadas “à valorização do humanismo cristão”.

O responsável afirma que “vivemos num tempo em que estamos centrados em nós mesmos e nos nossos interesses”, e sugere que, para sair dessa realidade, "temos de ser capazes de ir um bocadinho mais longe e até de pensar de forma diferente".

“Nós dizemos: o ser humano é um ser de direitos e deveres. Nós usamos sempre a expressão 'eu tenho direitos' e esquecemo-nos dos deveres, mas temos de pensar que a pessoa que está diante de mim também tem direitos”, reforça.

O padre Abel Canavarro considera que é muito importante “criar espaço para o outro” e encontrar “espaço para, numa atitude de diálogo, nós conseguirmos de facto viver em paz uns com os outros”.

Para o professor, os valores cristãos “devem ser superiores aos nacionalismos” e a utopia da paz “é possível e desejável” mas, se a religião “não consegue trazer esse substrato de humanismo cristão e não consegue ajudar a ultrapassar aquilo que nos divide, ela pode ser sempre uma utopia”.

"Teologia da paz perante (os fenómenos d)a violência e (d)a guerra’" foi o tema das Jornadas de Teologia da Católica Porto que decorreram entre os dias 5 e 9 de fevereiro.