Um "tweet" pelo combate ao tráfico humano em Dia Mundial de Oração

Católicos de todo o mundo são convidados a dedicar, esta quarta-feira, um "tweet" à luta contra o tráfico humano através do hastag #PrayAgainstTrafficking.

A iniciativa assinala a 9.ª edição do Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas (DMORCTP) que se celebra esta quarta-feira, 8 de fevereiro.

“Caminhando pela dignidade” foi o tema escolhido para assinalar a data que prevê, entre outras iniciativas, a realização, na sexta-feira, de uma Flash-mob contra o tráfico humano.

O momento que vai decorrer na Via della Conciliazione, no Vaticano, será protagonizado por jovens de todo o mundo e pelo grupo de dança "Evolution Company of the Holy Dance”.

A romaria de oração, um dos pontos altos do programa deste Dia Mundial, acontece esta quarta-feira, dia em que se celebra a festa de Santa Bakhita, símbolo universal do compromisso da Igreja contra o tráfico humano. A romaria que vai atravessar diferentes fusos horários termina às 16h30, na América do Norte.

O evento será transmitido ao vivo em com som em cinco idiomas (inglês, espanhol, português, francês, italiano) em www.prayagainsttrafficking.net.

Este ano, pela primeira vez desde sua criação, em 2015, por desejo de Papa Francisco, 15 jovens representantes das organizações parceiras reúnem-se em Roma para uma semana de reflexão sobre o tráfico humano. No final da semana, será lançará uma declaração de compromisso que dará início à preparação ao décimo aniversário do Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas.

O Dia Mundial é coordenado por Talitha Kum, a rede internacional anti tráfico de pessoas que reúne mais de 6.000 freiras, amigas e parceiros, e é promovido por 15 instituições católicas e outras organizações com o apoio do Fundo Global de Solidariedade.