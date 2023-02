Patriarcas Bartolomeu I e Kirill enviam condolências ao povo turco e sírio

O Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomeu I e o Patriarca de Moscovo Kirill enviaram condolências aos povos turco e sírio pela morte de milhares de pessoas no terramoto que atingiu os dois países.

Na mensagem enviada ao Presidente da República Turca, Recep Tayyip Erdoğan, e ao Patriarca João X de Antioquia, sob cuja jurisdição se encontram muitas das áreas afetadas pelo terramoto, o Patriarca Ecuménico Bartolomeu expressou o seu “profundo choque com a trágica morte de centenas de pessoas e o ferimento de muitas outras, devido ao forte terremoto no sudeste da Turquia”.

Expressando as suas “condolências pelas vítimas”, assegurou a sua oração pelas famílias “no seu luto mais profundo” e desejou “uma pronta e completa recuperação da saúde dos feridos, bem como um fortalecimento do trabalho das equipas de resgate e do pessoal médico e de enfermagem dos hospitais que atendem os feridos”.

Também o Patriarca de Moscovo, e de toda a Rússia, Kirill enviou uma mensagem de condolências e solidariedade ao Presidente da República da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

“Com dor no coração” - escreve Kirill -, “tomei conhecimento das terríveis consequências do terramoto ocorrido na Turquia. Centenas de pessoas foram vítimas do desastre natural, milhares sofreram e perderam as suas casas”.

“Neste momento de luto por todo o povo turco, peço-lhe que transmita as minhas sinceras condolências e o meu apoio às famílias e entes queridos das vítimas, bem como os meus melhores votos de uma rápida recuperação aos feridos. Peço a Deus misericordioso que fortaleça as forças dos socorristas, dos profissionais de saúde e de todas as pessoas solidárias que realizam seu ministério nos locais da tragédia”, lê-se no portal do patriarcado russo.

Dois violentos sismos sacudiram na segunda-feira a Turquia e a Síria, de 7.8 e 7.5 na escala de Richter. Mais de 5.000 mortos, 20 mil feridos, milhares de desaparecidos e edifícios arrasados: é o balanço provisório da tragédia. As equipas de busca e salvamento lutam contra o tempo.