Decisão histórica. Igreja Greco-Católica Ucraniana muda celebração de Natal para 25 de dezembro

A Igreja Greco-Católica Ucraniana, principal igreja católica da Ucrânia, de rito bizantino, anunciou que irá mudar para um novo calendário e que o Natal será celebrado a 25 de dezembro, em vez de 7 de janeiro.

Trata-se de mais um esforço de Kiev para romper os laços culturais com a Rússia.

Segundo o arcebispo-maior de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, a mudança do uso do calendário juliano para o gregoriano começará no dia 1 de setembro. O pedido de alteração já era defendido há anos por parte dos fiéis, “mas a guerra acelerou o processo de decisão”.

“Esta é uma decisão histórica”, disse Shevchuk em mensagem vídeo.

Às paróquias ou comunidades separadas que sentem que ainda não estão prontas para dar este passo, mediante a autorização o bispo diocesano, é permitido manterem a vida litúrgica, de acordo com o calendário juliano, até 2025.

A medida de alterar o calendário foi bem recebida pelo ministro da Cultura ucraninano, Oleksandr Tkachenko, considerando que “esta decisão é adequada às exigências do nosso tempo e da opinião pública”.

A celebração do Natal em datas diferentes de católicos romanos e ortodoxos acontece devido ao calendário. O calendário gregoriano foi criado já depois da cisão entre católicos e ortodoxos, pelo que nunca foi reconhecido por muitas das igrejas ortodoxas orientais, que ainda usam o calendário juliano, que tem um atraso de 13 dias em relação ao moderno.

A maioria das igrejas católicas de rito oriental separou-se das respetivas igrejas ortodoxas, entretanto, e mantém, por isso, o calendário litúrgico da sua tradição.