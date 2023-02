Bispos lusófonos pedem que comunidade internacional se lembre de Cabo Delgado

Bispos de países lusófonos manifestaram-se solidários com o povo afetado pelo terrorismo em Cabo Delgado, pedindo à comunidade internacional para que não se esqueça desta guerra, indica uma nota dos religiosos após uma reunião no Norte de Moçambique.

"Manifestamos, em particular, a nossa profunda dor e solidariedade para com o povo de Cabo Delgado que, desde 2017, tem sido vítima de bárbaros atos de violência", indica a nota enviada esta terça-feira à Lusa.

No documento, os bispos dos países lusófonos condenam as incursões, apelando para que o mundo não se esqueça do sofrimento do povo da província do norte de Moçambique.

"Condenamos veementemente tais atos e exortamos a comunidade internacional a não esquecer esta guerra", frisaram os bispos, enaltecendo a necessidade de um plano de emergência internacional para ajudar as populações deslocadas.