Uma "lição" no Sudão do Sul. O testemunho de duas freiras portuguesas

"Tem sido um momento histórico". É o testemunho que fica de duas freiras portuguesas que acompanham o papa na sua viagem apostólica, que começou na República Democrática do Congo.

As missionárias comboianas falam, à Renascença, das dificuldades que o país vive, da resiliência da população e da importância de o papa ter posto o sudão do sul no mapa com esta deslocação.

"São muito resilientes, viveram a guerra, vivem ainda muitos conflitos, muitas dificuldades, muita pobreza, mas têm uma esperança enorme que nos surpreende", dizem.

As freiras acabam o seu testemunho com um apelo, pedem que toda a população na Europa ponha os olhos no Sudão do Sul. "É realmente uma bandeira para todos nós e para todo o mundo. Devemos aprender com eles."

O Papa Francisco despede-se hoje do Sudão do Sul, naquele que é o sexto dia da viagem papal a África.