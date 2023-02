Francisco despede-se do Sudão do Sul, este domingo, termina a viagem apostólica que começou na República Democrática do Congo.

As palavras finais do Papa ainda são de afeto ao povo do Sudão do Sul, "vocês estão no meu coração, vocês estão nos nossos corações, vocês estão no coração dos cristãos do mundo inteiro", assegura. E repete: "Nunca percam a esperança". E não se perca a oportunidade de construir a paz".