“Deponhamos as armas do ódio e da vingança”. Papa despede-se do Sudão do Sul

“Deponhamos as armas do ódio e da vingança”. O Papa deixou uma mensagem de paz e de esperança na missa desta manhã no mausoléu “Jonh Garang”, no Sudão do Sul.

Francisco foi recebido com cânticos e manifestações de alegra pelos católicos do país, que representam cerca de 36% da população do Sudão do Sul e que vivem uma grave crise humanitária devido à guerra, fome e desastres naturais.



No último dia da sua peregrinação por África, o Santo Padre sublinhou a necessidade de serem superadas “as antipatias e aversões que, com o passar do tempo, se tornaram crónicas e correm o risco de levar à contraposição de tribos e de etnias”.

“Aprendamos a colocar nas feridas o sal do perdão, que causa ardor, mas cura. E, mesmo que o coração sangre pelas injustiças sofridas, renunciemos duma vez por todas a responder ao mal com o mal, e sentir-nos-emos bem cá dentro; acolhamo-nos e amemo-nos sincera e generosamente como Deus faz connosco. Salvaguardemos o bem que somos, não nos deixemos corromper pelo mal!”, exortou.

E dirigindo-se à assembleia presente no “Jonh Garang”, o Santo Padre apelou à esperança, mesmo quando vemos “as feridas, as violências que alimentam o veneno do ódio, a iniquidade que causa miséria e pobreza”.

"Poder-vos-ia parecer que sois pequenos e impotentes. Mas, quando vos assaltar a tentação de vos sentirdes inadequados, procurai olhar para o sal e seus grãos minúsculos: é um pequeno ingrediente que, uma vez espalhado sobre a iguaria, desaparece, derrete-se, mas é justamente assim que dá sabor a todo o conteúdo. De igual modo nós cristãos, apesar de ser frágeis e pequenos, mesmo quando nos parecem insignificantes as nossas forças se comparadas com a grandeza dos problemas e a fúria cega da violência, podemos oferecer uma contribuição decisiva para mudar a história”, afirmou.