Reveja o encontro do Papa com os deslocados internos

Francisco, o arcebispo de Canterbury e o moderador da Igreja da Escócia encontraram-se com pessoas deslocadas pela guerra no Sudão do Sul para ouvir as suas histórias, este sábado, num dos pontos altos da visita à nação africana.

O Papa denunciou a “maior crise de refugiados do continente” africano, apelando ao fim da guerra no país.

Existem 2,2 milhões de deslocados internos no Sudão do Sul, de uma população total de cerca de 11,6 milhões, e outros 2,3 milhões fugiram do país como refugiados, segundo as Nações Unidas.

Reveja o encontro aqui na Renascença.