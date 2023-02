Jovens de diferentes etnias percorrem 180 quilómetros a pé para ver o Papa

Marta Aiengath tem 18 anos e vive na cidade de Rumbek, a 180 quilómetros de Juba. Inserida num grupo de 60 jovens de diferentes etnias e confissões cristãs, percorreu toda esta distância a pé para se encontrar com o Papa.

A peregrinação, organizada pelas irmãs missionárias do Loreto, que têm uma missão em Rumbek, quis proporcionar aos jovens uma experiência de unidade entre diferentes etnias e realidades. Os jovens seguem assim o exemplo de Francisco, que iniciou uma "peregrinação ecuménica de paz" no país, acompanhado pelo arcebispo de Cantuária, representante da Igreja Anglicana, e pelo representante da Igreja da Escócia.

Como foi essa caminhada de 180 quilómetros?

Começamos a caminhar no dia 25 de janeiro, em direção à Catedral de Juba. A caminhada foi dura, apanhámos sol, ficámos com bolhas nos pés, mas o mais bonito da caminhada foi a possibilidade de nos conhecermos melhor e darmo-nos conta de que somos todos humanos e temos as mesmas aspirações.

Já se conheciam, ou eram da mesma paróquia?

Não. Eu sou católica, mas havia outros protestantes, anglicanos e outros, mas unia-nos o facto de todos acreditarmos em Deus. Viemos de várias comunidades e diferente clãs. Não os conhecia antes, mas interagimos muito bem. Foi uma experiência bonita.