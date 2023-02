Francisco, o arcebispo de Canterbury e o moderador da Igreja da Escócia vão encontrar-se com pessoas deslocadas pela guerra no Sudão do Sul para ouvir as suas histórias, este sábado, num dos pontos altos da visita à nação africana.

Existem 2,2 milhões de deslocados internos no Sudão do Sul, de uma população total de cerca de 11,6 milhões, e outros 2,3 milhões fugiram do país como refugiados, segundo as Nações Unidas.



Veja o encontro em direto aqui na Renascença.