Reveja o encontro do Papa com as Autoridades, a Sociedade Civil e o Corpo Diplomático do Sudão do Sul

O Papa inicia hoje uma “peregrinação ecuménica” pela paz, no Sudão do Sul, acompanhado pelo primaz anglicano e o líder da Igreja da Escócia, na primeira visita de um pontífice católico ao jovem país africano.

Francisco foi recebido no aeroporto internacional de Juba pelo presidente da República do Sudão do Sul, Salva Kiir, tendo recebido flores e uma pomba branca, símbolo da paz, das mãos de crianças.



Após a apresentação das delegações oficiais, o Papa seguiu em automóvel fechado para o Palácio Presidencial, onde se encontrou com as Autoridades, com a Sociedade Civil e com o Corpo Diplomático.