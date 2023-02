SAIBA MAIS

A Papa Francisco encontrou-se com os bispos congoleses na sede da Conferência Nacional Episcopal do Congo (CENCO) na manhã desta sexta-feira. Foi um dos últimos momentos do Santo Padre em Kinshasa.

Antes de seguir viagem para Juba, capital do Sudão do Sul, ainda haverá tempo para uma cerimónia de despedida do Papa, pelas 9h10 (hora portuguesa), no Aeroporto de Ndjili.

A Renascença acompanhou o encontro do Papa com os bispos congoleses em direto: