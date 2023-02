🔴 Em direto. Papa Francisco despede-se da RD Congo

SAIBA MAIS

Papa Francisco prepara-se para seguir viagem para o Sudão do Sul esta sexta-feira de manhã, depois de três dias de visita à República Democrática do Congo. O Santo Padre irá permanecer em Juba, capital sul-sudanesa, até domingo.



A cerimónia de despedida de Kinshasa está marcada para as 9h10 (hora portuguesa), no Aeroporto Internacional de Ndjili. A viagem para o Sudão do Sul será realizada na companhia do Arcebispo de Canterbury e do Moderador da Assembleia Geral da Igreja na Escócia.

Francisco tem chegada prevista ao Aeroporto Internacional de Juba para as 13h.

Acompanhe a despedida do Papa em direto: