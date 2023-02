Reveja a oração do Papa na Catedral de Nossa Senhora do Congo

O Papa encontrou-se, esta quinta-feira, às 15h30 (hora de Lisboa), para uma oração com os Sacerdotes, os Diáconos, os Consagrados, as Consagradas e os Seminaristas na Catedral de Nossa Senhora do Congo, em Kinshasa.

No encontro, o Papa voltou a lembrar a "exploração, a corrupção, a violência e a injustiça" e deixou um agradecimento a todos os congolenses pelo "testemunho" que dão á Igreja e ao mundo.

Esta é a quinta viagem do atual Papa ao continente africano, onde esteve em 2015, 2017 e 2019, por duas vezes, tendo passado pelo Quénia, Uganda, República Centro-Africana, Egito, Marrocos, Moçambique, Madagáscar e Maurícia.

A visita, iniciada na terça-feira, prolonga-se até domingo, passando, a partir de sexta-feira, pelo Sudão do Sul.