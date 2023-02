Papa Francisco encontra-se com jovens e catequistas em Kinshasa

A duas horas do início do evento, as bancadas do estádio, em Kinshasa, já estavam praticamente esgotadas, com milhares de jovens congoleses a dizer "presente" para novo momento com Francisco. O Papa já por diversas vezes havia apelado aos mais novos para serem "protagonistas", para "não se resignarem com a situação do país". O momento não só foi dedicado aos jovens, mas também aos catequistas. Espalhados pelas várias paróquias do país mais católico de África, têm desempenhado um papel fundamental na reabilitação psicológica das vítimas da violência extrema no leste da RD Congo.

Milhares de jovens esgotam estádio de Kinshasa para receber o Papa