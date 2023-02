JMJ. Discutir custo de altar-palco "é pensar pequenino", diz Pinto da Costa

O presidente do FC Porto considera que focar a discussão à volta da Jornada Mundial da Juventude 2023, em Lisboa, no custo do altar-palco "é pensar pequenino".

Ouvido esta quinta-feira por jornalistas, Jorge Nuno Pinto da Costa refere que há "uma oportunidade de ter uma organização que vai trazer a Portugal 1.5 milhões de pessoas".

"Não tendo nada a ver com o que se passa em Lisboa, dou total apoio às palavras que ouvi do Presidente da Câmara de Lisboa", acrescenta.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa disse que pediu esta segunda-feira a revisão dos preços e dos projetos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e que, a partir de agora, vai coordenar "tudo diretamente".

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.



As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.