JMJ 2023. Equipas de trabalho "empenhadas em apresentar novas soluções"

A Câmara de Lisboa e a Fundação JMJ Lisboa 2023 classificam como "muito positivo" o ambiente em que decorreu a reunião, esta manhã, na sequência da polémica com os custos do altar-palco da Jornada Mundial da Juventude.

A reunião de trabalho decorreu nos Paços do Concelho, em Lisboa, sem que tenha havido declarações aos jornalistas.

Um dos principais objetivos era ver se seria possível fazer alguns cortes no orçamento do palco-altar, orçamentado no valor de 4,2 milhões de euros, e que vai ser instalado no ParqueTejo.



Segundo o comunicado conjunto enviado às redações, "as equipas técnicas vão continuar a trabalhar de forma empenhada para que, no mais curto espaço de tempo, seja possível apresentar novas soluções na sequência dos apelos" do autarca Carlos Moedas e do bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar.



A Câmara Municipal e a Fundação JMJ 2023 dão nota de que o encontro "decorreu num ambiente muito positivo, construtivo e de grande disponibilidade de todas as partes presentes na procura de soluções alternativas para o grande desafio que representa a organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023".



Esta reunião de trabalho, que visou "avaliar opções relacionadas com os locais da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023", contou com a participação de Carlos Moedas, Américo Aguiar, Filipe Anacoreta Correia (vice-presidente da Câmara), António Lamas (presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana), responsáveis da empresa Mota Engil - a quem foi adjudicada a obra -, e elementos das equipas de projeto da CML e Fundação JMJ Lisboa 2023.