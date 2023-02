JMJ 2023. Equipas de trabalho "empenhadas em apresentar novas soluções"

Esta reunião de trabalho, que visou "avaliar opções relacionadas com os locais da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023", contou com a participação de Carlos Moedas, Américo Aguiar, Filipe Anacoreta Correia (vice-presidente da Câmara), António Lamas (presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana), responsáveis da empresa Mota Engil e elementos das equipas de projeto da CML e Fundação JMJ Lisboa 2023.

Segundo o comunicado enviadao às redações, "as equipas técnicas vão continuar a trabalhar de forma empenhada para que, no mais curto espaço de tempo, seja possível apresentar novas soluções na sequência dos apelos " do autarca Carlos Moedas e do bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar .

Um dos principais objetivos era ver se seria possível fazer alguns cortes no orçamento do palco-altar de 4,2 milhões de euros, que vai ser instalado no ParqueTejo.

A Câmara de Lisboa e a Fundação JMJ Lisboa 2023 classificam como "muito positivo" o ambiente em que decorreu a reunião, desta manhã, após a polémica com os custos do altar-palco da Jornada Mundial da Juventude.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.