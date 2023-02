​JMJ 2023. Do Parque Tejo ao Trancão. As tarefas cruzadas de Moedas e Sá Fernandes

A Câmara de Lisboa quer contactar diretamente com a Igreja Católica sobre a organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023 e, na terça-feira, excluiu o coordenador nomeado pelo Governo.“A câmara municipal é que coordena, a câmara municipal é que vai fazer”, salientou esta semana o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia.



José Sá Fernandes já nem sequer participou na reunião desta quinta-feira na Câmara de Lisboa, que teve como objetivo encontrar uma solução para a polémica criada pelo custo do altar-palco do Parque Tejo.

O gabinete do representante do Governo na organização da JMJ 2023 assumiu, aliás, à Renascença, na terça-feira, que ia estar ausente da reunião "porque não faz parte das suas competências".

O certo é que o Memorando de Entendimento para a Jornada Mundial da Juventude, a que a Renascença teve acesso, descreve passo a passo "as respetivas tarefas, responsabilidades e meios de funcionamento" de cada uma das partes e há "tarefas" da CML que, eventualmente, se cruzam com as do Grupo de Projeto liderado por José Sá Fernandes.

Desde logo, e segundo consta do Memorando, estão a cargo da equipa do coordenador do Governo "responsabilidades com caráter transversal a todos os eventos", sendo que a maior parte deles decorrem em Lisboa.

Isto inclui o plano de saúde, de segurança ou de mobilidade, mas também "estruturas para tendas de socorrismo e tendas médicas de média dimensão e espaços de saúde e seu equipamento".