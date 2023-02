Cardeal Patriarca destaca evento único e pede para se fazer o mais correto e durável

Questionado se também ele foi surpreendido com os custos do altar do Parque Tejo, o Cardeal Patriarca disse que só poderia pronunciar-se “com exatidão se soubesse o que é que é preciso para que naquele sítio, com aquele tipo de chão, se possa fazer uma coisa correta e que dure, porque isso é o mais económico: uma coisa que não se estrague, que fique para utilização da população”.

Declarações proferidas no dia em que a Câmara de Lisboa e a Fundação JMJ Lisboa 2023 reuniram na autarquia da capital, na sequência da polémica com os custos da Jornada Mundial da Juventude. Um comunicado conjunto deu nota de que o encontro "decorreu num ambiente muito positivo, construtivo e de grande disponibilidade de todas as partes presentes na procura de soluções alternativas para o grande desafio que representa a organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023”.

“Este foi mais um encontro de trabalho, na sequência de muitos outros, que têm decorrido desde o final da passada semana”, refere o documento, acrescentando que “as equipas técnicas vão continuar a trabalhar de forma empenhada para que no mais curto espaço de tempo seja possível apresentar novas soluções na sequência dos apelos” do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e do bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar.

A JMJ, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude. O Papa Francisco estará em Lisboa para participar na JMJ.