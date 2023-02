"Acredito que sim". D. Américo Aguiar admite que Papa se encontre com vítimas de abusos em Portugal

O bispo auxiliar de Lisboa admite a possibilidade de o Papa Francisco se encontrar com vítimas de abusos sexuais, aquando da vinda a Portugal para a JMJ 2023, em agosto.

Em declarações à RTP3, D. Américo Aguiar admite como provável que Francisco dedique parte da agenda à margem das celebrações da JMJ para se encontrar com as vítimas de abusos cometidos por membros da Igreja Católica.

“Acredito que sim, tem repetido isso nas últimas jornadas e acredito que sim”, disse o bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ.

“Na última vez que estive com o dr. Pedro Strecht na entrega do prémio da APAV à Comissão Independente [que investiga as denúncias de abuso sexual na Igreja], tivemos a oportunidade de conversar sobre essa possibilidade”, acrescentou D. Américo Aguiar.