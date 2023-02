Santuário de Fátima prepara celebração do Dia dos Pastorinhos

O Santuário de Fátima prepara-se para viver o Dia dos Pastorinhos que se comemora no próximo dia 20 de fevereiro e apresenta as duas crianças como modelo para jovens e menos jovens em todo o mundo.

Neste contexto, está prevista uma novena com início no dia 11 de fevereiro, que contempla a publicação de um podcast diário centrado na vida e na espiritualidade dos santos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto.

De acordo com o site do Santuário, a Novena dos Pastorinhos, feita em conjunto pelas Irmãs da Aliança de Santa Maria e pelo Santuário de Fátima, propõe uma reflexão sobre vários temas: “União de vontades: quando o meu querer é o querer de Deus”, “União de Corações”, “Deus não se pode dizer, nem deixar de dizer”, “Se é segredo, não se pode dizer!”, “Diante do eterno, não há tempo”, “Do sacrifício, não me escondo!”, “Nenhuma outra altura, senão a do Baixíssimo”, “O doce Cristo vestido de branco” e “A mudança”.

Paralelamente, no terço das 18h30, que tem a difusão pelos canais de comunicação social e digital do Santuário de Fátima, haverá uma intenção especial para evocar a memória dos dois primeiros santos de Fátima.

Entre os dias 17 e 19 de fevereiro, realiza-se um retiro destinado a todos os jovens, entre os 18 e os 30 anos, que são convidados a rezar a vida e as decisões que ela implica à luz daquele que é o tema da JMJ Lisboa 2023 e do ano pastoral no Santuário de Fátima: «Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1, 39). A iniciativa será orientada pelo padre Samuel Beirão, sj e pela irmã Joana Barbado, aci e terá lugar na Casa de Retiro de Nossa Senhora das Dores.

Para a noite de dia 19, está programado um Concerto Evocativo dos Pastorinhos, intitulado “O Sopro e a Palavra”, pelo Ensemble São Tomás de Aquino, desenhado pela maestrina Maria de Fátima Nunes e Alfredo Teixeira e uma vigília, com um momento de veneração aos túmulos na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

O programa litúrgico que evoca a memória dos primeiros dois santos de Fátima, os mais jovens não mártires do santoral católico, completa-se no dia 20 com uma missa, na Basílica da Santíssima Trindade, às 11h00, presidida por D. José Ornelas Carvalho.

A seis meses da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa e da visita do Papa Francisco que canonizou os santos Francisco e Jacinta Marto, a Fátima, as várias iniciativas promovidas pelo Santuário destacam a espiritualidade e o carisma das duas crianças que continuam hoje a servir de modelo para jovens e menos jovens em todo o mundo.

Depois de terem sido declarados santos pelo Papa em 2017- Francisco e Jacinta Marto; o processo de canonização de Lúcia ainda prossegue em Roma- a sua festa passou a ser celebrada em todo o mundo, com particular destaque para o Brasil onde é feriado municipal da cidade de Juranda, no estado do Paraná, de onde é natural o jovem miraculado que esteve na origem do milagre que permitiu a subida destas duas crianças não mártires aos altares da Igreja.