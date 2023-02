Reveja o encontro do Papa com as vítimas do leste da RD Congo

O Papa encontra-se com as vítimas do leste do país, esta quarta-feira, às 15h30 (hora de Lisboa).

Francisco visita o país num momento de tensão no leste da República Democrática do Congo, sobretudo na fronteira com Ruanda, zona rica em minérios onde existem mais de 100 grupos armados ativos, nomeadamente o Movimento 23 de Março (M23) e as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda (FDLR).



A passagem por Goma, no leste do país, foi retirada do programa, devido a questões de segurança para a população.



Durante a manhã, o Papa Francisco presidiu a Santa Missa no aeroporto de Kinshasa-Ndolo, perante mais de um milhão de pessoas. Onde desafiou os católicos a “romper a espiral da violência” que destrói o país africano há décadas.

Acompanhe o discurso do Papa aos deslocados e às vítimas de crimes de guerra na Renascença.