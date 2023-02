Bispos do Brasil: “As dores de cada indígena são também da Igreja”

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nesta terça-feira, 31 de janeiro, uma nota intitulada “Em defesa dos povos originários” motivada pela realidade vivida pelo povo Yanomami que, segundo o documento, é a “síntese da ofensiva contra os direitos dos povos indígenas agravada nos últimos anos”.

Uma realidade que, segundo a nota, foi denunciada pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI) no seu relatório anual que sinaliza que “os povos originários, integrados na natureza, têm sido desrespeitados de modo contumaz, a partir da ganância, da exploração predadora do meio ambiente, que propaga a morte em nome do dinheiro”.

Para a conferência episcopal brasileira, a realidade vivida pelo povo Yanomami “deve despertar a santa indignação no coração de cada pessoa, especialmente dos cristãos, que não podem fazer da defesa da vida uma simples bandeira a ser erguida sob motivação ideológica”.

“A vida tem que ser efetivamente defendida, não apenas numa etapa específica, mas em todo o seu curso. E a defesa da vida humana é indissociável do cuidado com o meio ambiente”, acrescenta o documento.

Na nota, a CNBB pede às autoridades um “adequado tratamento dedicado ao povo Yanomami e a cada comunidade indígena presente no território brasileiro” e exige que “diante da gravidade do que se verifica no Norte do País, das mortes, principalmente de crianças e de idosos, sejam apontados os responsáveis, para que a justiça prevaleça”.

Os bispos reiteram que a Igreja Católica no Brasil está unida ao povo Yanomami, em solidariedade, com a sua rede de comunidades de fé.

“As dores de cada indígena são também da Igreja, que, a partir da sua doutrina, do magistério do Papa Francisco, vem ensinando a importância dos povos originários na preservação do planeta”, lê-se no documento.