Universidade Católica atribui “Honoris Causa” a Durão Barroso e a Barbie Zelizer

O antigo primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso e a professora Barbie Zelizer recebem, a 2 de fevereiro, o grau de Doutor "Honoris Causa", atribuído pela Universidade Católica Portuguesa (UCP).

A cerimónia acontece no âmbito da sessão solene do Dia Nacional da UCP, este ano sob o lema “O Conhecimento ao Serviço da Fraternidade Social”, e é presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, chanceler da UCP.

O antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso é atualmente presidente dos Conselheiros Internacionais, Goldman Sachs e presidente do Conselho da Gavi, The Vaccine Alliance.

A professora Barbie Zelizer é titular da cátedra Raymond Williams de Comunicação e diretora do Departamento para os Media em Risco na Escola de Comunicação Annenberg da Universidade da Pensilvânia. Já na Universidade Católica Portuguesa, é coorganizadora da Lisbon Winter School for the Study of Communication e membro do conselho consultivo do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (CECC), da Faculdade de Ciências Humanas.

De acordo com a instituição, a sessão solene que marca o Dia Nacional da UCP acontece na quinta-feira, dia 2 de fevereiro, a partir das 16h00, no Auditório Cardeal Medeiros da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.

Na cerimónia vai ainda ser concretizada a imposição das insígnias e entrega das cartas doutorais aos doutores que obtiveram o grau em 2022. A cerimónia enquadra-se ainda nas celebrações dos 55 anos da Universidade Católica.

O Dia Nacional da UCP celebra-se no primeiro domingo do mês de fevereiro, este ano a 5 de fevereiro, ocorrendo a sessão solene no dia 2.

55 anos a afirmar a "fraternidade social"

Na sua mensagem para estas celebrações, a reitora da UCP lembra que “o conhecimento produzido nas universidades tornou as instituições essenciais para a capacitação das sociedades”, sendo estas o espaço onde “se analisam, discutem e preparam as respostas às grandes questões com que a Humanidade se confronta”.

É o que faz a UCP há 55 anos, distinguindo-se, segundo Isabel Capeloa Gil, “por uma abordagem da realidade social, científica e cultural ancorada nos valores herdados da tradição intelectual do humanismo cristão”, norteada pelo “propósito ético de ‘partir e fazer o bem’, reconhecendo a intimidade fraternal com as necessidades globais de uma Humanidade confrontada com a fome, a exclusão, a guerra”.

Tendo como modelo a Encíclica Fratelli Tutti, “o conhecimento produzido na universidade católica assume deste modo o compromisso para com a afirmação da fraternidade social orientada para o reforço de uma comunidade de pertença global, baseada na cultura do cuidado sem descurar a atenção às comunidades de proximidade”.

É com base nestes pressupostos que a UCP se prepara para a atribuição do grau de Doutor “Honoris Causa” à professora Barbie Zelizer e ao antigo primeiro-ministro, José Manuel Durão Barroso.