Parte do palco para receber Papa colapsa na RD Congo

A cobertura do palco destinado à visita do Papa Francisco a Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, colapsou na madrugada de segunda-feira, avança a Reuters.

Segundo as autoridades, os estragos foram causados por uma forte tempestade. A estrutura está montada no Estádio dos Mártires de Pentecostes, local onde o Papa irá discursar esta quinta-feira aos jovens e catequistas congoleses.

Com apenas três dias para a reconstrução, a polícia de Kinshasa já adiantou que os trabalhos de recuperação da cobertura já iniciaram esta segunda-feira.

"A estrutura e as placas de gesso colapsaram, mas o pódio ainda está no sítio. Os trabalhos já começaram para colocar tudo em ordem", salientou o chefe da polícia, Sylvano Kasongo.