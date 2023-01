Évora. Igreja do Espírito Santo reabre após requalificação

A Igreja do Espírito Santo, em Évora, construída pelos jesuítas no século XVI, reabre ao público na quinta-feira, após obras de requalificação urgentes em que foram investidos quase 2,5 milhões de euros, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, o Seminário Maior de Évora, proprietário da igreja e promotor da empreitada, indicou que o objetivo foi “dotar o edifício de todas as condições necessárias para o tornar num ponto de referência do património cultural, devocional e turístico da cidade”.

A partir de quinta-feira, segundo o Seminário Maior, a igreja vai ter “abertura regular ao público e acesso a espaços antes reservados, como à sacristia e ao extraordinário conjunto de pinturas murais do teto, articulando composições de grotescos com o ciclo de pinturas sobre a vida de Santo Inácio de Loyola”.

Contactada pela agência Lusa, fonte ligada ao projeto de intervenção nesta igreja lembrou que as obras “iniciaram-se no verão de 2020”, tendo ficado concluídas “na semana passada”.

No âmbito da requalificação, foram executadas obras de restauro, de estruturas e consolidações, de infraestruturas elétricas, mecânicas, águas e esgotos, museológicas e de acessibilidades exteriores.

O lançamento do concurso público para o projeto, que visou a salvaguarda e valorização desta igreja, considerada testemunho essencial da arquitetura, arte e missão da Companhia de Jesus, foi publicado em Diário da República em 28 de outubro de 2019.

O projeto de requalificação do imóvel foi candidatado e aprovado pelo Programa Operacional Regional Alentejo 2020, que lhe destinou um financiamento de 75% do investimento, sendo os outros 25% suportados pelo Seminário Maior.

Construída pelos Jesuítas entre 1566 e 1572, a Igreja do Espírito Santo situa-se no centro histórico da cidade alentejana, no Largo dos Colegiais, ‘paredes meias’ com o Colégio do Espírito Santo, o principal edifício da Universidade de Évora (UÉ).