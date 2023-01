Encontro do Papa com as Autoridades, Sociedade Civil e Corpo Diplomático

O avião papal aterrou em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, às 14h33 (hora de Lisboa).

O Papa foi saudado pelo primeiro-ministro congolês ao descer do avião e por duas crianças que lhe ofereceram flores. Francisco foi acolhido ao som de tambores, aplausos e gritos de alegria.

Depois da cerimónia de boas-vindas e visita de cortesia ao Presidente da República na Sala Presidencial, o Papa Francisco irá encontrar-se com as Autoridades, a Sociedade Civil e o Corpo Diplomático no jardim do "Palais de la Nation". Veja aqui em direto o discurso do Papa.