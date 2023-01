Myanmar. AIS assinala 2.º aniversário do golpe militar com jornada de oração pela paz

A oração que é proposta aos benfeitores e amigos da AIS é dirigida especialmente “a todos os deslocados internos, incluindo crianças, mulheres, idosos e doentes nas áreas afetadas. São centenas de milhares e muitos lutam para sobreviver no dia a dia”, assinala Heine-Geldern, acrescentando que a oração é também dirigida a “todos aqueles que podem pôr fim a esta tragédia”.

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) está a promover uma jornada de oração pela paz em Myanmar e convoca todos os seus benfeitores e amigos a unirem-se a este período de oração de três dias que se inicia esta segunda-feira, dia 30 de janeiro, e se prolonga até quarta, 1 de fevereiro, data em que se assinala o segundo aniversário do golpe militar.

A aldeia, com uma população maioritariamente catól(...)

De acordo com a AIS, algumas das áreas mais afetadas incluem os estados de Chin, Kayah e Karen, que têm uma considerável população cristã e onde muitas atividades pastorais regulares foram interrompidas no meio de uma crise humanitária de grandes proporções. Pelo menos 16 paróquias foram abandonadas, 19 igrejas e edifícios religiosos foram destruídos no estado de Kayah. Muitos padres e religiosos têm acompanhado o seu povo, refugiando-se na selva ou em comunidades remotas.

“Estes lugares foram palco de atrocidades e violência direta. Noutros, a Igreja está a ajudar, apesar dos graves riscos, a lidar com este número cada vez maior de deslocados internos, carecendo mesmo das condições mais básicas necessárias para sobreviver. Nas instalações da Igreja, na selva ou nos campos, as vítimas recebem apoio independentemente da sua fé. Os voluntários distribuem alimentos, cobertores, lenha, medicamentos e outros artigos de ajuda de emergência a todos os que deles necessitam”, realça o presidente internacional da AIS.