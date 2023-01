Diretor nacional da Pastoral do Turismo: “Nós podemos estragar a 'galinha dos ovos de ouro'"

O diretor nacional da Pastoral do Turismo, padre Miguel Neto, defende a necessidade de o sector “aproveitar com dignidade os recursos, sem prejudicar a natureza”.



Na projeção das V Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo que decorrem de 2 a 4 de fevereiro, no Seminário Maior de Coimbra, o responsável não esconde que “o Turismo tem sido, em parte, a 'galinha dos ovos de ouro' porque é a principal indústria do país".

"É a indústria que emprega mais pessoas, é a indústria que faz movimentar o país e que, em algumas regiões especificas ,é mesmo o único motor da economia”, precisa.

O sacerdote algarvio deixa, contudo, um alerta no sentido de que "não se estrague essa 'galinha'”, sublinhando que “não podemos gastar tudo o que temos sem pensar nas gerações futuras”.

A reflexão sobre o rumo do turismo "no contexto da evangelização e da promoção do setor junto das instituições religiosas" é um dos objetivos das jornadas de Coimbra que têm como tema: "A caminho de uma Pastoral Laudato Si".

"A centralidade do tema tem a ver com tudo aquilo que a Igreja pode fazer para promover o turismo, mas também promover uma consciência de sustentabilidade do ponto de vista turístico”, explica Miguel Neto.

“A gente pensa que o turismo é uma indústria que degrada o património, que pode sujar as praias, que pode afetar o ecossistema, que pode marcar do ponto de vista negativo a cidade, mas o certo é que há cada vez mais o turismo é sustentável”, afirma.

O diretor nacional da Pastoral do Turismo refere que “para além de ser a indústria da paz que promove a união dos povos e a confraternização de todos, é também a indústria que está voltada muito para a natureza, para a preservação da natureza", sendo esse um dos aspecto "que se pretende promover”.

"Pretendemos mostrar aquilo que é mais natural no nosso país, o que são as nossas tradições , a nossa cultura religiosa e a cultura cristã, sem a degradação daquilo que é conotado com o mau turismo”, reforça o padre Miguel Neto.

As Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo servem também para voltar a insistir na ideia de que o turismo religioso não se circunscreve apenas a dois ou três locais no país.

Durante os trabalhos, serão apresentados projetos considerados "inovadores", como o "Idosos Saudáveis e Ativos (ISA) Património", da Câmara Municipal de Torres Vedras, ou "Luiza Andaluz Centro de Conhecimento", dinamizado pelas Servas de N. Sra. de Fátima.

Entre as novidades das jornadas está a produção de um documento-síntese com o pensamento desenvolvido ao longo dos três dias do encontro, e que também serão publicadas.