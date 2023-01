O XIII Encontro Cristão de Sintra reúne líderes de 60 comunidades cristãs. “Há 13 anos que reunimos cristãos de várias denominações, com a maior abrangência possível, desde protestantes até às novas comunidades evangélicas, e obviamente também com os ortodoxos e com a Igreja Católica”, sublinha à Renascença um dos organizadores do Encontro Cristão de Sintra.

Luis Parente Martins explica que a edição deste ano se destina sobretudo aos líderes das comunidades, e diz que a ideia foi bem acolhida. “Para nossa surpresa, já temos 60, de várias igrejas e comunidades cristãs, interessados em estar juntos e criar uma rede”. O objetivo, explica, é “procurar o bem e praticar a justiça”, como propõe o lema deste ano da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que decorreu de 18 a 25 de janeiro.

“São 60 comunidades daqui da zona de Sintra e de todo o país, temos inclusivamente algumas pessoas do norte e do Algarve, que também vêm participar, e que acharam que este assunto deve estar na agenda, no sentido em que a fraternidade é a opção em relação ao individualismo que vigora hoje, mas essa fraternidade proposta pelos cristãos tem de ser coerente”, avança ainda aquele responsável, para quem “a diversidade é uma riqueza”.

“Nesta Europa que está descristianizada e com uma enorme falta de valores e de sentido para a vida, temos de pensar que é nossa obrigação, como cristãos, propor soluções e caminhos consistentes e coerentes. E como o Papa tantas vezes nos lembra, o primeiro passo para a coerência é que a fraternidade seja primeiro que tudo vivida pelos cristãos. Não vale a pena fazer uma carta a propôr a fraternidade para a humanidade, se os cristãos entre si não são uma comunidade fraterna, não são uma comunidade de irmãos”, sublinha.

Muitas destas comunidades cristãs já colaboram entre si, ao longo do ano, por exemplo, na área social e caritativa. “Temos experiências muito interessantes, em termos de colaboração entre igrejas locais, nomeadamente aqui em Sintra, com alguns projetos sedeados em comunidades evangélicas – como por exemplo o ‘Serve the City’, que fornece refeições aos sem abrigo de 15 em 15 dias da cidade de Lisboa; ou um projeto em que mães, e pessoas que procuram emprego, têm um serviço de baby sitting numa igreja, para facilitar a ida às entrevistas; ou situações de alimentação na Paróquia de Mem Martins, no Centro Social”.

Para Luis Parente Martins, é óbvio que há mais coisas a unir do que a separar os cristãos. “É uma evidência que começa, de facto, a ser tão clara, que já se torna um bocadinho difícil aceitar como é que ainda há pessoas que não veem esta perspetiva”. E o Papa Francisco “tem tido um papel fundamental, porque o relevo que vai dando ao diálogo ecuménico obriga-nos a pensar que, de facto, não há outro caminho senão o da diversidade, em que o Espírito suscita vários carismas, mas o foco é sempre Jesus Cristo. Quando nos centramos em Cristo aproximamo-nos uns dos outros e esbatem-se as diferenças, porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide”.

O XIII Encontro Cristão de Sintra terá início às 16 horas de sábado no Centro Cultural Olga Cadaval. “Vamos ter connosco o padre Vaz Pinto Magalhães (Igreja Católica), o bispo Pina Cabral (Igreja Lusitana) e o pastor João Martins (Igreja Evangélica), e depois de um troca de impressões e umas partilhas em pequenos grupos, faremos um jantar partilhado no Centro Paroquial da Igreja de São Miguel”.