Papa Francisco: "Qualquer ato sexual fora do casamento é pecado"

O Papa Francisco escreveu uma carta ao padre James Martin, jesuíta, esclarecendo “que qualquer ato sexual fora do casamento é pecado”, referindo-se à entrevista dada à agência Associated Press, esta semana.

“Eu simplesmente me referia ao ensinamento da moral católica, que diz que qualquer ato sexual fora do casamento é pecado”, escreveu o Papa numa carta dirigida ao sacerdote jesuíta e divulgada pela Santa Sé.

Francisco respondeu a uma carta do padre James Martin, o jesuíta que realiza seu apostolado entre as pessoas LGBT, para esclarecer o significado de suas palavras na recente entrevista à Associated Press.

Nessa resposta o Papa destacou que “também devem ser consideradas circunstâncias, que diminuem ou anulam a culpa”, porque “sabemos bem que a moral católica, além da matéria, valoriza a liberdade, a intenção; e isto, para todo tipo de pecado”.

O Papa reforça o que disse na entrevista sobre o empenho da Igreja Católica no reconhecimento da “dignidade” de todos.

“Aos que querem criminalizar a homossexualidade, eu gostaria de dizer que estão errados”, referiu o Papa.

Na entrevista Francisco destacou que “ser homossexual não é crime”, enquanto existem mais de 50 países que têm condenações legais para as pessoas homossexuais e alguns destes países têm até a pena de morte.

A carta conclui com a oração do Papa pelo trabalho do Padre James Martin e pela comunidade LGBT que ele segue, e acrescenta: “por favor, faça o mesmo por mim”.