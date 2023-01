Santuário de Fátima promove encontro de guias-intérpretes

O Santuário de Fátima promove nos dias 13 e 14 de fevereiro mais um encontro de guias-intérpretes. A iniciativa que vai já na 42ª edição está marcada para Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, e terá como tema: “Lúcia de Jesus: vidente de Fátima e carmelita de Coimbra”.

De acordo com o Santuário, o encontro “oferecerá um olhar poliédrico sobre Lúcia de Jesus, lendo-a enquanto vidente e carmelita, mulher totalmente dedicada a Deus e, por Deus, à Igreja e ao mundo, sob a guia constante da Virgem Maria, (…) [perscrutando] a sua biografia, a sua espiritualidade e o contexto em que se enquadrou e viveu e que tão decisivamente influenciou, mesmo retirada na discrição do Carmelo durante grande parte da sua vida”.

Entre os formadores contam-se: o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas; a vice-postuladora da Causa de Canonização da Irmã Lúcia de Jesus, irmã Ângela Coelho, a superiora da Aliança de Santa Maria; a prioresa do Carmelo de Santa Teresa, irmã carmelita descalça Ana Sofia de Maria e da Trindade; o pároco de Santa Cruz e arcipreste de Coimbra urbana, padre Pedro Pinto dos Santos; e o padre Renato Pereira, carmelita descalço.

O primeiro dia de formação acontece em Fátima e inclui visitas guiadas à exposição permanente do Museu do Santuário de Fátima, no final da manhã, e à exposição temporária do Santuário “Rosarium: Alegria e Luz, Dor e Glória”, ao fim da tarde, seguida de Missa, na Basílica da Santíssima Trindade. No segundo dia, os participantes rumam até Coimbra, onde, de manhã, visitarão o Carmelo de Santa Teresa e o Memorial da Irmã Lúcia e, de tarde, o Mosteiro de Santa Cruz.

O Encontro de Guias-intérpretes, que se realiza desde 1981, é uma iniciativa do Departamento de Acolhimento e Pastoral que “assume particular relevo na concretização da missão do Santuário de Fátima de acolher peregrinos e de contribuir para a preparação de todos os que prestam serviço aos que visitam este lugar da Cova da Iria”, lê-se no site da instituição.