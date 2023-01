É fã de presépios? Este sábado há leilão solidário na Guarda

Logo ao lado, outro, desenhado pela Escola Básica do Bonfim, com jornal, “que agradará a qualquer jornalista. É um exemplar que surpreende pela originalidade”, destaca Joana Pereira, enquanto circula pelo espaço da Expoecclesia, na Guarda.

O desafio colocado pelos visitantes acabou por ser aceite pela Diocese da Guarda, que vai leiloar 30 presépios originais e únicos.

“Estes presépios estão aqui desde 10 de dezembro e foram elaborados pelas escolas, jardins de infância e creches dos agrupamentos escolares do concelho da Guarda; pela Junta de Freguesia de Malhada Sorda e pela ASTA - Associação Socio-Terapêutica de Almeida – IPSS, instituições que foram convidadas a participar nesta exposição, no âmbito das comemorações natalícias”, explica a também coordenadora do espaço Expoecclesia.

Joana Pereira garante que os lucros obtidos no leilão vão ter um fim solidário. “As pessoas gostam muito destes presépios, e neste sentido comunicámos com os proprietários, que aceitaram doá-los, e o que resultar do leilão, reverterá exclusivamente para a ASTA, que trabalha e luta diariamente na área da deficiência. O nosso intuito é ajudar”, conclui a museóloga, acrescentando que “as pessoas iam dizendo que não conseguiam fazer estes trabalhos e por isso até dariam 40 ‘expoecclesias’ ou até mais”.

O leilão acontece este sábado, dia 28, às 15h30 na Expoecclesia, mesmo ao lado do Museu da Guarda, com presépios para todos os gostos. Alguns são de grande dimensão e podem ser adequados, por exemplo, para uma empresa.

A ASTA tem presépios à venda durante todo o ano.