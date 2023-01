​Papa pede a missionários que anunciem Evangelho “como quem partilha uma alegria”

“Corações ardentes, pés aos caminho” é o título da Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões. Francisco parte da história dos discípulos de Emaús - narrada pelo Evangelho de São Lucas -, para lembrar que foi o “encontro com Cristo” que “acendeu neles o entusiasmo” para partir, e que é essa fé em Deus que deve sempre guiar quem parte em missão.



“Expresso a minha proximidade a todos os missionários e missionárias do mundo, especialmente àqueles que atravessam um momento difícil”, afirma o Papa na mensagem lembrando que “nem todos os dias da vida são cheios de sol”, e que há “tribulações” e “dúvidas”, mas é preciso ter “confiança”, porque “Hoje como então, o Senhor ressuscitado está próximo dos seus discípulos missionários e caminha a par deles, sobretudo quando se sentem frustrados, desanimados, temerosos perante o mistério da iniquidade que os rodeia e quer sufocá-los. Não deixemos que nos roubem a esperança!”.

Francisco recorda que os missionários devem anunciar o Evangelho “com alegria”, e que não basta “repartir o pão material”, é preciso alimentar a fé com a oração e na Eucaristia, porque “hoje, mais do que nunca, a humanidade, ferida por tantas injustiças, divisões e guerras, precisa da Boa Nova e da salvação em Cristo”, que deve chegar a todos.

“Aproveito esta ocasião para reiterar que todos têm o direito de receber o Evangelho. Os cristãos têm o dever de o anunciar sem excluir ninguém, e não como quem impõe uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria, indica um horizonte estupendo, oferece um banquete apetecível. A conversão missionária permanece o principal objetivo que nos devemos propor como indivíduos e como comunidade”, escreve o Papa.

Na mensagem Francisco pede que se apoiem as obras missionárias pontifícias, com oração, ação e ofertas, porque “são o instrumento privilegiado para favorecer esta cooperação missionária a nível espiritual e material”. E anuncia que a recolha de ofertas no Dia Mundial das Missões “é destinada à Pontifícia Obra da Propagação da Fé. A urgência da ação missionária da Igreja comporta naturalmente uma cooperação missionária, cada vez mais estreita, de todos os seus membros a todos os níveis”, sublinha ainda, renovando o apelo ao envolvimento dos cristãos.

“Este é um objetivo essencial do percurso sinodal que a Igreja está a realizar com as palavras-chave comunhão, participação, missão”. “Saiamos com corações ardentes, olhos abertos, pés ao caminho, para fazer arder outros corações com a Palavra de Deus, abrir outros olhos para Jesus Eucaristia, e convidar todos a caminharem juntos pelo caminho da paz e da salvação que Deus, em Cristo, deu à humanidade”.