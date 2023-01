Santuário de Fátima desafia jovens a parar para rezar a vida

O Santuário de Fátima vai promover um retiro jovem, no fim de semana de 17 a 19 de fevereiro, na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, em que vai desafiar os jovens a rezar a vida e as decisões que ela implica.

O encontro vai desenrolar-se à volta do tema da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023: “Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39), o mesmo que o Santuário de Fátima definiu para este ano pastoral.

De acordo com o Santuário, a iniciativa que será orientada pelo padre Samuel Beirão, da Companhia de Jesus, e pela irmã Joana Barbado, das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, decorre em vésperas da festa litúrgica dos santos Pastorinhos, e é proposto como um momento de preparação para a JMJ Lisboa 2023.

O padre Samuel Beirão entrou na Companhia de Jesus em 2007 e foi ordenado sacerdote em 2018. É licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Braga, em Teologia pela Pontificia Universidad Comillas, Madrid, e em Ética e Educação pelo Boston College, nos Estados unidos da América. Foi coordenador da pastoral do Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso, e da pastoral intercolegial dos Jesuítas, em Portugal. Atualmente, é coordenador do MAGIS 2023, evento mundial da Juventude Inaciana, que vai anteceder a JMJ Lisboa 2023.

A irmã Joana Barbado nasceu em Portalegre, estudou cardiopneumologia em Coimbra e, em 2010, entrou para a Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. Estudou Espiritualidade Inaciana e Espiritualidade Bíblica, em Madrid. Atualmente, dedica-se ao acompanhamento espiritual, individual e de grupos, e dá exercícios espirituais.

O retiro destina-se a jovens entre os 18 e os 30 anos de idade, que poderão inscrever-se ou obter informação adicional através do E-mail: jovens@fatima.pt ou do telefone: 249 539 600.