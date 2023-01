O essencial “é cultivar uma consciência reta”, diz D. João Lavrador

Para o bispo da diocese de Viana do Castelo, D. João Lavrador tudo o que se possa fazer para prevenir e vigiar, do ponto de vista legal, é válido, mas o essencial é “cultivar uma consciência reta”.



Para o prelado do Alto Minho que falava, esta terça-feira, a propósito do mecanismo de escrutínio criado para os membros do governo, o fundamental, “é cultivar um coração e uma consciência reta e aí, não sei se será fácil sem colocar a questão de Deus”, apontou prelado.

À margem da sessão de apresentação da mensagem do Papa para o Dia das Comunicações Sociais, em Santarém, D. João Lavrador lembrou que “por muito que se queira fazer exteriormente para exigir um sentido honestidade, senão há uma estrutura interior de alguém que se sinta responsabilizado por uma vida integra a todos os aspetos, não é fácil”, reconheceu.

“É sempre possível fazer manobras, distorcer e encontrar artifícios para esconder a verdade”, lembrou o , também, presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais,.

A apresentação da mensagem o Papa Francisco para o 57.º Dia Mundial das Comunicações Sociais decorreu, esta terça-feira, em Santarém.