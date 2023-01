Mensagem do Papa pede "coração" aos comunicadores

“Falar com o coração testemunhando a verdade no amor” é o tema que inspira a Mensagem do Papa Francisco para o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se assinala a 21 de maio de 2023.



“Hoje é tão necessário falar com o coração para promover uma cultura de paz, onde há guerra; para abrir sendas que permitam o diálogo e a reconciliação, onde campeiam o ódio e a inimizade”, escreve o Santo Padre.

"No dramático contexto de conflito global que estamos a viver, urge assegurar uma comunicação não hostil. É necessário vencer o hábito de denegrir rapidamente o adversário, aplicando-lhe atributos humilhantes, em vez de se enfrentarem num diálogo aberto e respeitoso.”

Para isso ser possível, Francisco considera que são necessários “comunicadores prontos a dialogar, ocupados na promoção dum desarmamento integral e empenhados em desmantelar a psicose bélica que se aninha nos nossos corações”.

A grande tarefa dos comunicadores

Francisco pede aos comunicadores que não se ponham à defesa, mas sejam “ousados e criativos, prontos a arriscar na procura dum terreno comum onde encontrar-se”.

O Papa lembra que, tal como aconteceu há 60 anos, “também agora, a humanidade vive uma hora escura temendo uma escalada bélica, que deve ser travada o mais depressa possível, inclusivamente em termos de comunicação".

"Fica-se apavorado ao ouvir com quanta facilidade se pronunciam palavras que invocam a destruição de povos e territórios; palavras que, infelizmente, se convertem muitas vezes em ações bélicas de celerada violência", reforçou.

O Santo Padre reafirma que é preciso "rejeitar toda a retórica belicista, assim como toda a forma de propaganda que manipula a verdade, deturpando-a com finalidades ideológicas”. E, em vez disso, há que “promover, a todos os níveis, uma comunicação que ajude a criar as condições para se resolverem as controvérsias entre os povos”.

Como comunicar cordialmente

“Para se poder comunicar testemunhando a verdade no amor, é preciso purificar o próprio coração”, propõe o Papa aos comunicadores. “Só ouvindo e falando com o coração puro é que podemos ver para além das aparências, superando o rumor confuso que, mesmo no campo da informação, não nos ajuda a fazer o discernimento na complexidade do mundo em que vivemos”.

Esta mensagem cita a frase de São Francisco de Sales, padroeiro dos comunicadores, "o coração fala ao coração", para explicar que “a comunicação nunca deveria reduzir-se a um artifício, a uma estratégia de marketing, mas era o reflexo do íntimo, a superfície visível dum núcleo de amor invisível aos olhos”.

Francisco sabe que este “apelo para se falar com o coração, interpela radicalmente este nosso tempo, tão propenso à indiferença e à indignação, baseada por vezes até na desinformação que falsifica e instrumentaliza a verdade”, mas garante que “por vezes, o falar amável abre uma brecha até nos corações mais endurecidos”. E pode servir de “antídoto contra a crueldade que, infelizmente, envenena os corações e intoxica as relações”.

O grande desejo do Papa é que, no âmbito dos mass media, “a comunicação não fomente uma aversão que exaspere, gere ódio e conduza ao confronto, mas ajude as pessoas a refletir calmamente, a decifrar com espírito crítico e sempre respeitoso a realidade onde vivem.”