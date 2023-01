Diocese de Viana do Castelo confirma abusos de padre e afasta sacerdote de funções

A diocese de Viana do Castelo confirma as acusações de abusos sexuais dirigidas ao Padre André Filipe da Costa Gonçalves e anuncia que o sacerdote foi afastado das suas funções.

Em comunicado, publicado na sua página de Facebook, esta segunda-feira, a diocese refere que confontou o padre com os indícios apresentados e que André Filipe da Costa Gonçalves terá confessado "os factos de que é acusado".

A diocese refere que comunicou a "notificação às autoridades civis e canónicas competentes".

"A Diocese informa, igualmente, que, tendo em vista as normas do direito canónico, o mesmo sacerdote se encontra proibido de exercer publicamente o ministério", lê-se, ainda.

A diocese de Viana do Castelo partilha "do profundo sofrimento da vítima e família, sendo com enorme sentimento de vergonha que torna públicos estes factos, desejando, também, exprimir o maior afeto e cuidado às comunidades paroquiais até agora confiadas" ao padre em questão.

"A Diocese de Viana do Castelo quer reforçar o desejo de ser um ambiente seguro e um espaço onde se possa dar voz ao silêncio, pedindo, ainda, todo o esforço, coragem, confiança e oração à comunidade diocesana, neste momento especialmente doloroso", conclui.