Ano novo lunar. Papa envia votos de paz e condena a violência no mundo

“Hoje desejo formular, de modo especial, votos de paz e de todo o bem aos que, no Extremo Oriente e em várias partes do mundo, celebram o Ano novo lunar”, disse Francisco, esta manhã, no final do Angelus.

O Papa aproveitou, no entanto, para exprimir a sua “proximidade espiritual a todos os que passam momentos de provação causados pela pandemia do novo Coronavírus, na esperança de que as atuais dificuldades sejam rapidamente superadas”.

Mas também está preocupado pelo que se passa no Myanmar, Francisco manifestou a sua dor por ter sido incendiada e destruída a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, na aldeia de Chan Thar (região de Sagaing), um dos lugares de culto mais antigos e importantes do país. “Estou próximo da indefesa população civil que está a sofrer duras provações em muitas cidades.”

O Santo Padre fez votos para que “termine depressa este conflito e se abra um novo tempo de perdão, de amor e de paz”.

No elenco das suas preocupações, além da “martirizada Ucrânia”, Francisco pediu para se rezar também pelo Peru. “A violência apaga a esperança de uma justa solução dos problemas. Encorajo todas as partes envolvidas a enveredarem pela via do diálogo entre irmãos da mesma nação, no pleno respeito pelos direitos humanos e pelo Estado de Direito”.

Neste apelo, o Papa uniu-se aos bispos peruanos reafirmando: ‘Não à violência, de onde quer que venha. Não a mais mortes!”

Pregar um Deus de coração largo e ter um coração estreito é uma aberração

“A salvação é destinada a todos, incluindo os mais distantes e os extraviados”, lembrou esta manhã o Papa na homilia da missa que celebrou na basílica de São Pedro.

Neste domingo dedicado à Palavra de Deus, Francisco disse que o anúncio da Palavra deve tornar-se a principal urgência da comunidade eclesial, tal como o foi para Jesus. “Não nos aconteça professar um Deus de coração largo e ser uma Igreja de coração estreito, o que seria uma maldição; pregar a salvação para todos e tornar intransitável o caminho para a acolher; saber que somos chamados a levar o anúncio do Reino e transcurar a Palavra, dispersando-nos em tantas atividades secundárias.”

Como a Palavra de Deus é dinâmica, o objetivo é “aprender a colocar a Palavra no centro, a alargar as fronteiras, abrir-nos às pessoas, gerar experiências de encontro com o Senhor”.

Francisco sublinhou também que a proximidade de Deus não é neutral e que a sua presença “não deixa as coisas como estão, não defende o «não te rales»; pelo contrário, a sua Palavra mexe connosco, desinquieta-nos, incentiva-nos à mudança, à conversão”.

Por fim, o Papa dirige-se a todos os pastores da Igreja, apontando o caminho que o Concílio indica: “todos, mesmo os Pastores da Igreja, estamos sob a autoridade da Palavra de Deus; não sob os nossos gostos, as nossas tendências e preferências, mas unicamente sob a Palavra de Deus que nos molda, converte e pede para permanecermos unidos na única Igreja de Cristo”.

Depois da homilia e antes da oração Credo, o Papa abençoou de modo especial alguns leitores e catequistas de diversos países e continentes.