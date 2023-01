Igrejas cristãs assinalam anti-racismo com russos e ucranianos no Porto

"O tema deste ano, "Praticai o bem, fazei a justiça", é sustentado precisamente no contexto do Minnesota [nos Estados Unidos], que socialmente é marcado por muitas desigualdades e por muitos problemas, nomeadamente a questão racial", disse este sábado à Lusa o bispo Jorge Pina Cabral, presidente do COPIC.



O representante da Igreja Anglicana falava após a Celebração Ecuménica Nacional que decorreu hoje na Igreja Metodista do Mirante, no Porto, no âmbito da semana de oração que decorre dos dias 18 a 25 de janeiro, sob o lema "Aprendei a fazer o bem, Procurai a Justiça", com a colaboração da Comissão Ecuménica do Porto.

Os materiais da semana foram preparados pelo Conselho de Igrejas do Minnesota, nos Estados Unidos, com tónica na questão racial, assinalando Jorge Pina Cabral que "os cristãos também têm de estar unidos na luta contra aquilo que são aspetos e problemas que colocam em causa a dignidade humana".

"O caso do racismo, o caso da exploração, o caso, hoje, que nós vivemos aqui na Europa, a questão dos refugiados, o acolhimento aos imigrantes, nós temos que estar unidos no acolhimento àqueles que estão a sofrer na nossa própria sociedade", disse o responsável.