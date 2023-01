Papa aos jovens da JMJ Lisboa: “Abram horizontes!”

O Papa Francisco manifestou esta sexta-feira a sua alegria pelos 400 mil jovens que já se inscreveram na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa.

Numa mensagem-video dirigida aos jovens, Francisco pede, sobretudo que os jovens “aprendam sempre a olhar o horizonte, a olhar sempre mais além” e a abrir o coração a outras culturas, a outros rapazes, a outras raparigas, que virão a Lisboa, entre 1 a 6 de agosto deste ano, com o tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente".

“Queridos jovens, estamos a aproximar-nos, embora faltem alguns meses, da Jornada Mundial da Juventude, e já há 400 mil jovens inscritos. A mim chama-me a atenção e alegra-me que tantos jovens venham porque precisam de participar. Alguns dirão 'eu vou por turismo', mas os jovens que vêm é porque, no fundo, sentem necessidade de participar, de partilhar, de contar a sua experiência e receber a experiência do outro, têm sede de horizonte”.

E acrescenta: “Vocês, jovens, que são 400 mil, têm sede de horizonte. Que nesta Jornada aprendam sempre a olhar o horizonte, a olhar sempre mais além. Não levantem uma parede diante da vossa vida. As paredes fecham, o horizonte faz-te crescer. Olhem sempre o horizonte, também com os olhos, mas sobretudo com o coração”.

Nesta mensagem, divulgada pelo Vaticano em várias línguas, o Santo Padre espera que muitos mais jovens possam inscrever-se na JMJ Lisboa, a exemplo, dos que já o fizeram. E termina com um pedido:

“Que Deus vos abençoe, que a Virgem cuide de Vós. Rezem por mim que eu rezo por vós. E não se esqueçam: paredes não, horizontes sim”.