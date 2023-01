Jornadas Clero do Sul. "Jovens na Igreja são sentinelas e sismografos"

As Jornadas de Atualização do Clero do Sul, que estão a decorrer desde o dia 18, sublinham importância de a Igreja “aprender a escutar os jovens”.

O padre Manuel António do Rosário, presidente do Instituto Superior de Teologia de Évora, a entidade que organiza o encontro, lembra em declarações à Renascença que o Sínodo dos Bispos “é um convite a essa escuta”.



O sacerdote destaca as duas intervenções do padre Rossano Sala, um salesiano italiano, um dos conferencistas de um encontro que decorreu entre segunda e quinta-feira em Albufeira.

Para além da necessidade dessa atenção particular aos mais jovens, o sacerdote italiano “também referiu que o sínodo dos jovens também contribuiu para que esta dinâmica sinodal ajudasse à renovação da própria Igreja”.

De acordo com o padre Manuel do Rosário, Rossano Sala insistiu na ideia de atenção “à realidade dos jovens e a acolher também as expectativas que eles têm, porque no fundo os jovens, segundo alguns estudos têm algumas características importantes a considerar como são a procura de sentido, o desejo de autenticidade, a inquietação espiritual, a confusão afetiva, a religiosidade difusa e desejo de comunidade”.

A importância da escuta foi também partilhada nas duas intervenções do padre Carlos Carneiro e do padre Vicente Hernandes, que abordaram a temática da pastoral juvenil e da pastoral vocacional.

Na análise do presidente do Instituto Superior de Teologia de Évora, “ambos alertaram para a necessidade de se estar atento à realidade dos jovens, de aprender com os jovens, com as suas inquietações, porque também é a partir das inquietações dos jovens que seremos capazes de estar mais atentos à vontade de Deus".

“A pastoral das vocações e a pastoral da juventude devem estar naturalmente ligadas entre si e por isso, a crise que nós hoje sentimos que afeta a igreja, também é uma crise que existe na sociedade e que depois de uma falta de formação dos cristãos sobretudo fruto de uma insuficiente iniciação cristã e de uma fraca consciência de identidade”, afirma o sacerdote.

"Igreja Sinodal, uma Igreja atenta aos sinais dos tempos" foi o tema destas Jornadas que reuniram cerca de 70 participantes das dioceses do Algarve, Beja, Évora e Setúbal.

O cardeal Mario Grech, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, foi o principal conferencista. "Ninguém melhor do que o Cardeal Grech para falar de sinodalidade”, aponta o padre Manuel António do Rosário.

De acordo co o sacerdote, tratou-se de um momento para “ajudar a compreender que estamos a viver um caminho que no essencial nos volta para o Concilio Vaticano II e para a perspetiva do magistério pós-conciliar que nos convidam a amadurecermos uma mentalidade sinodal na Igreja”.

"A sinodalidade insistiu o Cardeal mais do que uma questão de estruturas é sobretudo um estilo de ser e de viver como Igreja”, conclui o presidente do Instituto Superior de Teologia de Évora.